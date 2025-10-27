സഹകരണം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികൾ ജിസിസിയും, ഇറ്റലിയും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്തു

റിയാദ്, 2025 ഒക്ടോബർ 27 (WAM) - ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ (ജിസിസി) സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജാസിം അൽബുദൈവി റിയാദിലെ ജനറൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് ഇറ്റലി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നയതന്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് റോബർട്ടോ സ്റ്റോറാസിയെ സ്വീകരിച്ചു.
യോഗത്തിൽ, വിവിധ മേഖലകളിൽ ജിസിസിയും ഇറ്റലിയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും 2022-2028 ലെ ജിസിസി-ഇയു സംയുക്ത പ്രവർത്തന പരിപാടിയിലൂടെ വിവിധ സുപ്രധാന മേഖലകളിലെ സഹകരണ അവസരങ്ങളും അവർ അവലോകനം ചെയ്തു.
ഏറ്റവും പുതിയ പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൊതു താൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൈമാറി.