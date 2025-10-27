യുഎഇ-ആഫ്രിക്ക ടൂറിസം നിക്ഷേപ ഉച്ചകോടി 2025 ദുബായിൽ ആരംഭിച്ചു

ദുബായ്, 2025 ഒക്ടോബർ 27 (WAM) -- സുസ്ഥിര വളർച്ചയ്ക്കുള്ള പാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കൽ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ യുഎഇ-ആഫ്രിക്ക ടൂറിസം നിക്ഷേപ ഉച്ചകോടി 2025 തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിച്ചു.
ഫ്യൂച്ചർ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി ദി ബെഞ്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടി, യുഎഇയും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക, ടൂറിസം സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ടൂറിസം മേഖലയിൽ സംയുക്ത നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
മദീനത്ത് ജുമൈറ ഹോട്ടലിൽ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി, ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ടൂറിസത്തിലും അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങളിലും സുസ്ഥിര വളർച്ചയ്ക്ക് പുതിയ വഴികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ശ്രമിക്കുന്നു. സുസ്ഥിര ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും തന്ത്രപരമായ നിക്ഷേപ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ ആഴത്തിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള പങ്കിട്ട ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലും ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, അതേസമയം ആഫ്രിക്കയിലുടനീളമുള്ള വാഗ്ദാനമായ ടൂറിസം നിക്ഷേപ അവസരങ്ങളും ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ടൂറിസം വികസനത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്കാളിയെന്ന നിലയിൽ യുഎഇയുടെ പങ്കിനെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.
യുഎഇയിൽ നിന്നും 53 ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള നേതാക്കൾ, മുതിർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മന്ത്രിമാർ, തീരുമാനമെടുക്കുന്നവർ, നിക്ഷേപകർ, സംരംഭകർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 350-ലധികം പേർ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. വിവിധ ടൂറിസം മേഖലകളിലെ സംഭാഷണം, വൈദഗ്ധ്യം, മികച്ച രീതികൾ എന്നിവ പങ്കിടൽ, ഭാവി പങ്കാളിത്ത അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന വേദിയായി ഈ പരിപാടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ആഗോള ടൂറിസത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലും സുസ്ഥിരവും സമഗ്രവുമായ വളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും യുഎഇയുടെ നേതൃത്വത്തെ ഉച്ചകോടി അടിവരയിടുന്നു.
പരസ്പര താൽപ്പര്യമുള്ള പ്രധാന മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, യുഎഇ-ആഫ്രിക്ക ടൂറിസം നിക്ഷേപ ഉച്ചകോടി ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികളിലെ നിക്ഷേപം, ധനസഹായം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, നൂതന ടൂറിസം സേവനങ്ങൾ, സുസ്ഥിര വികസനം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു.