യെമനിലെ ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇആർസി ഭക്ഷ്യ സഹായം വിതരണം ചെയ്തു

അബുദാബി, 2025 ഒക്ടോബർ 27 (WAM) -- എമിറേറ്റ്സ് റെഡ് ക്രസന്റ് (ഇആർസി) യെമനിലുടനീളം അതിന്റെ മാനുഷിക, ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു, നിരവധി പ്രവിശ്യകളിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആവശ്യമുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തു.
ദുരിതാശ്വാസ വിഭാഗമായ എമിറേറ്റ്സ് റെഡ് ക്രസന്റ് വഴി യെമൻ ജനതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള യുഎഇയുടെ തുടർച്ചയായ മാനുഷിക ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ സംരംഭം.
കുടുംബങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി അവശ്യ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഭക്ഷണ പാഴ്സലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, കൂടാതെ അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിച്ചു, യുഎഇയുടെ നേതൃത്വത്തിനും സർക്കാരിനും ജനങ്ങൾക്കും തുടർച്ചയായ പിന്തുണയ്ക്ക് താമസക്കാർ നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഏറ്റവും ദുർബലരായ കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനുമുള്ള വിശാലമായ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ കാമ്പെയ്ൻ.