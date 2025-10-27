ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ഒറാക്കിളിന്റെ സഹ-ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറെ കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി

അബുദാബി, 2025 ഒക്ടോബർ 27 (WAM) -- അബുദാബി കിരീടാവകാശിയും അബുദാബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിലും ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റിലും ആഗോള നേതാവായ ഒറാക്കിളിന്റെ സഹ-ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ മൈക്ക് സിസിലിയയെ കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി.
ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് തുടങ്ങിയ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളിലെ നിക്ഷേപം, സ്വകാര്യ മേഖല പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ, എമിറേറ്റിന്റെ പ്രധാന മേഖലകളിലുടനീളം ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകൽ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, അബുദാബിയുടെ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തന അജണ്ടയ്ക്കും നവീകരണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള അതിന്റെ ദർശനത്തിനും അനുസൃതമായി സഹകരണത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ യോഗം പരിശോധിച്ചു.
അബുദാബി ഗവൺമെന്റ് എനേബിൾമെന്റ് വകുപ്പ് ചെയർമാൻ അഹമ്മദ് തമീം അൽ കുത്താബ്; അബുദാബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ജനറലും കിരീടാവകാശിയുടെ ഓഫീസ് ചെയർമാനുമായ സെയ്ഫ് സയീദ് ഘോബാഷ് എന്നിവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.