വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഖലീഫ അവാർഡിനുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 31

അബുദാബി, 2025 ഒക്ടോബർ 28 (WAM) -- ഖലീഫ അവാർഡ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, 19-ാം പതിപ്പിനുള്ള (2025–2026) അപേക്ഷകൾ 2025 ഡിസംബർ 31 വരെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി തുറന്നിരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. വിജയികളെ 2026 ഏപ്രിലിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും, തുടർന്ന് 2026 മെയ് മാസത്തിൽ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് നടക്കും.
എർത്ത് സായിദ് ഫിലാന്ത്രോപീസിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു മുൻനിര സംരംഭമായ ഈ അവാർഡ്, സ്കൂളുകൾ, സർവകലാശാലകൾ മുതൽ കുടുംബങ്ങൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ വരെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുടനീളം മികവ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, നവീകരണം, സർഗ്ഗാത്മകത, ആധുനിക പഠന സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെയും ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
ഖലീഫ അവാർഡ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഹുമൈദ് ഇബ്രാഹിം അൽ-ഹൂട്ടി പറഞ്ഞു, സാങ്കേതികവിദ്യ വിദ്യാർത്ഥികളിലും അധ്യാപകരിലും സർഗ്ഗാത്മകത, നവീകരണം, ഭാവിയിലേക്കുള്ള സന്നദ്ധത എന്നിവയെ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്ന് അളക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ വർഷത്തെ എൻട്രികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന മാനദണ്ഡമാണ് AI എന്ന്.
2025–2026 പതിപ്പിൽ 17 വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 10 ഫീൽഡുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.