സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താത്ത പാട്ടക്കരാറുകളിൽ ഒത്തുതീർപ്പ് വരുത്തുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം ഷാർജ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചു

ഷാർജ, 2025 ഒക്ടോബർ 28 (WAM) -- ഷാർജ കിരീടാവകാശിയും ഡെപ്യൂട്ടി ഭരണാധികാരിയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ ഖാസിമിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഷാർജ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ യോഗം ഭരണാധികാരിയുടെ ഓഫീസിൽ നടന്നു.
ഷാർജ ഡെപ്യൂട്ടി ഭരണാധികാരിയും കൗൺസിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻ സാലിം ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ ഖാസിമി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഷാർജയുടെ സമഗ്ര വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സാമൂഹിക സ്ഥിരതയും ജീവിത നിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായുള്ള ആസൂത്രണം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിവിധ സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾ യോഗം അവലോകനം ചെയ്തു.
ഷാർജ എമിറേറ്റിലെ സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വാടക കരാറുകൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൗൺസിൽ ഒരു സുപ്രധാന തീരുമാനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. 2024 ലെ നിയമം (5) (അനുബന്ധ വാടക നിയമവും അതിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചട്ടങ്ങളും) പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവസാനിച്ചതും എന്നാൽ പരിശോധിക്കാത്തതുമായ പാട്ടക്കരാറുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ തീർപ്പാക്കുമെന്ന് തീരുമാനത്തിൽ പറയുന്നു:
ആ സമയത്ത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന നിയമപ്രകാരം പാട്ടക്കരാറുകൾ പരിശോധിക്കേണ്ട വ്യക്തികൾക്ക്, അവരുടെ കരാറുകൾ 2024 സെപ്റ്റംബർ 19 ന് മുമ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുകയോ സ്ഥിരീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, സ്ഥിരീകരണ ഫീസിൽ 50% കിഴിവ് നൽകും.
കരാറുകൾ പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച വ്യക്തികളെ സ്ഥിരീകരണമില്ലാത്തതിന് ചുമത്തുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പിഴകളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കും.
ഈ കിഴിവുകൾ 2025 നവംബർ 1 മുതൽ 2025 ഡിസംബർ 31 വരെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും, കൂടാതെ എല്ലാത്തരം വാടക കരാറുകൾക്കും (റെസിഡൻഷ്യൽ, വാണിജ്യ, വ്യാവസായിക, നിക്ഷേപം) ബാധകമായിരിക്കും.
സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി, കൗൺസിൽ ഹസാദ് സെന്റർ ഫോർ ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ കളക്ഷൻ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകി. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, കാർഷിക മേഖലയെ പിന്തുണയ്ക്കുക, എമിറാറ്റി കർഷകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
കർഷകർക്ക് അവരുടെ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും സേവനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ഹസാദ് സെന്റർ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കും. റീട്ടെയിൽ ശൃംഖലകളുമായും വിതരണക്കാരുമായും കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടാനും പാക്കേജിംഗ്, ലേബലിംഗ് പ്രക്രിയ അംഗീകൃത ഗുണനിലവാര, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ തത്വങ്ങൾക്കനുസൃതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും കർഷകരുടെയും വിൽപ്പനക്കാരുടെയും സംതൃപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കേന്ദ്രം അവസരങ്ങൾ നൽകും.
കൂടാതെ, മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച കരാറുകളിലൂടെ കർഷകർക്കുള്ള വിപണി അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കാനും വാർഷിക കാർഷിക ആസൂത്രണം നടപ്പിലാക്കാൻ സഹായിക്കാനും ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കും.
യുഎഇയുടെ നേട്ടങ്ങളും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനൊപ്പം ഐക്യം, ദേശസ്നേഹം, ദേശീയ അഭിമാനം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഷാർജയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഐക്യദിന (54-ാമത് ദേശീയ ദിന) ആഘോഷങ്ങളുടെ ഒരുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൗൺസിലിന് വിശദീകരിച്ചു.
ഷാർജയിലെ നഗരങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും കല, നാടകം, പരമ്പരാഗത സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരിപാടികൾ നടക്കും. കൂടാതെ, കുടുംബ, യുവജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കഴിവുള്ള വ്യക്തികളുടെ പങ്കാളിത്തം, ദേശീയ ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ (എസ്എംഇ) പങ്കാളിത്തം എന്നിവയും പരിപാടികളിൽ ഉൾപ്പെടും.