യുദ്ധങ്ങളുടെ ആഘാതം വികസനത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകുന്നു: അറബ് ലീഗ്

കെയ്റോ, 2025 ഒക്ടോബർ 28 (WAM) -- മേഖലയിലെ യുദ്ധങ്ങളുടെ വ്യാപനത്തിനും അറബ് പ്രദേശങ്ങളിലെ ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ രീതികൾക്കുമെതിരെ അറബ് ലീഗ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ വികസനത്തിന്റെ ഗതിക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുവെന്നും അറബ് മാനവ വിഭവശേഷി കുറയുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും ഇത് ഏതൊരു യഥാർത്ഥ നവോത്ഥാനത്തിന്റെയും മൂലക്കല്ലാണെന്നും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
ജനസംഖ്യാ വികസനത്തിനായുള്ള അറബ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ, എല്ലാ സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക പുരോഗതിയുടെയും കേന്ദ്ര സ്തംഭം ജനങ്ങളാണെന്ന് ലീഗിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു. സംഘർഷത്തിന്റെ വിനാശകരമായ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സൈനിക ചെലവുകൾക്ക് പകരം വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, വികസനം എന്നിവയിലേക്ക് വിഭവങ്ങൾ തിരിച്ചുവിടുന്നതിനും യോജിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങളുടെ അടിയന്തിര ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
പ്രതിസന്ധികളുടെയും സംഘർഷങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പ് രാജ്യങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു, യുവാക്കളും സൃഷ്ടിപരമായ മനസ്സുകളുമാണ് സമൂഹങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മൂലധനം എന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.