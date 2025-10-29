ന്യൂസിലാൻഡിലെ ഗ്ലോബൽ ബെഞ്ച്മാർക്കിംഗ് അവാർഡിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി അജ്മാൻ പോലീസ്

അജ്മാൻ, 2025 ഒക്ടോബർ 29 (WAM) -- ന്യൂസിലാൻഡിൽ നടന്ന 2025 ലെ ഗ്ലോബൽ ബെഞ്ച്മാർക്കിംഗ് അവാർഡുകളിൽ അജ്മാൻ പോലീസ് ജനറൽ കമാൻഡ് ലോകമെമ്പാടും ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സ്ഥാപന പ്രകടനത്തിലെ ഗണ്യമായ പുരോഗതിക്ക് നൽകുന്ന സെന്റർ ഫോർ ഓർഗനൈസേഷണൽ എക്സലൻസ് റിസർച്ച് (സിഒഇആർ) ആണ് അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചത്.
അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രകടന സംവിധാനം, തുടർച്ചയായ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, നവീകരണം, ബെഞ്ച്മാർക്കിംഗ് സംവിധാനം എന്നിവ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കിയതിനുള്ള അംഗീകാരമായാണ് അജ്മാൻ പോലീസ് അവാർഡ് നൽകിയത്.
ഡോ. റൂബൻ മാനിൽ നിന്ന് (സിഒഇആർ ഡയറക്ടർ) അജ്മാൻ പോലീസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ് ബ്രിഗേഡിയർ ഖാലിദ് മുഹമ്മദ് അൽ നുഐമി അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി. ചടങ്ങിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു.
തുടർച്ചയായ പഠനം, വിജ്ഞാന കൈമാറ്റം, മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര രീതികൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ഏകീകൃത സ്ഥാപന സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള അജ്മാൻ പോലീസിന്റെ നിരന്തര ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ഈ അവാർഡെന്ന് സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ കേണൽ സെയ്ഫ് അബ്ദുല്ല അൽ ഫലാസി പറഞ്ഞു.
സ്ഥാപനപരമായ പ്രകടനം, സ്ഥിരത, സുസ്ഥിരത എന്നിവയിൽ അജ്മാൻ പോലീസ് ഇന്ന് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിന്റെ ഒരു മാതൃകയായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അജ്മാൻ പോലീസിന്റെ കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ് മേജർ ജനറൽ ശൈഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ അബ്ദുല്ല അൽ നുഐമിക്ക് കേണൽ അൽ ഫലാസി നന്ദി പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരന്തരമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും പിന്തുണയും ഈ വിജയത്തിന് പ്രധാന കാരണങ്ങളായിരുന്നു. എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും വർക്ക് ടീമുകളുടെയും സംയുക്ത പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ വിജയമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സ്ഥാപനപരമായ മികവും ആഗോള നേതൃത്വവും കൈവരിക്കാനുള്ള അജ്മാൻ പോലീസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രകടനമാണ് ഈ അവാർഡെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു, ഇത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും അജ്മാൻ സർക്കാരിന്റെ തന്ത്രത്തിന്റെയും യുഎഇയുടെ വിഷൻ 2031 ന്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.