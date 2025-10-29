21-ാമത് അറബ് മീഡിയ ഫോറത്തിലേക്കുള്ള യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ അബ്ദുള്ള അൽ ഹമീദ് നയിക്കും

അബുദാബി, 2025 ഒക്ടോബർ 29 (WAM) -- ബെയ്റൂട്ടിൽ നടന്ന അറബ് മീഡിയ ഫോറത്തിന്റെ 21-ാമത് പതിപ്പിൽ നാഷണൽ മീഡിയ ഓഫീസ് (NMO) ചെയർമാനും യുഎഇ മീഡിയ കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ അബ്ദുള്ള ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ ബുട്ടി അൽ ഹമീദ് യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ നയിച്ചു. ലെബനൻ പ്രസിഡന്റ് ജനറൽ ജോസഫ് ഔണിന്റെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഫോറം, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളെ (SDGs) പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലും അറബ് മേഖലയ്ക്ക് കൂടുതൽ സുസ്ഥിരമായ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാരുകൾ, സിവിൽ സമൂഹം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും മാധ്യമങ്ങളുടെ പങ്കിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്.
അറബ് മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാവി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സംയുക്ത സഹകരണവും ആശയങ്ങളുടെയും വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെയും കൈമാറ്റവും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ദേശീയ സമീപനമാണ് യുഎഇയുടെ പങ്കാളിത്തം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അൽ ഹമീദ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ സുസ്ഥിര വികസന യാത്രയിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന പങ്കാളിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു, വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, പൊതുജന അവബോധം വളർത്തുക, പോസിറ്റീവിറ്റി, നവീകരണം, ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവയുടെ സംസ്കാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, മാധ്യമങ്ങളും വികസനവും തമ്മിലുള്ള ഭാവി സഖ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലവിലെ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ആഗോള ആശയവിനിമയ മേഖലയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം പങ്കുവെക്കുന്നതിനും പങ്കിട്ട വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിനും അറബ് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ സഹകരണവും ഏകോപനവും ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എൻഎംഒ ചെയർമാൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പ്രൊഫഷണലിസം, ഉത്തരവാദിത്തം, പരസ്പര ബഹുമാനം എന്നിവയുടെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഐക്യപ്പെടുമ്പോൾ അറബ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വികസനത്തിന്റെ ശക്തമായ ഒരു ചാലകശക്തിയും അറബ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വത്വം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പങ്കിട്ട ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു മാർഗമായി മാറാൻ കഴിയുമെന്ന് യുഎഇ വിശ്വസിക്കുന്നു.
2003 ൽ ആരംഭിച്ച അറബ് മീഡിയ ഫോറം, കൃത്രിമബുദ്ധി, തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ, വിവരങ്ങളുടെ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള ഒഴുക്ക് എന്നിവയുടെ വെല്ലുവിളികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിൽ സംഭാഷണത്തിനും വൈദഗ്ധ്യ കൈമാറ്റത്തിനുമുള്ള ഒരു പ്രമുഖ പ്രാദേശിക വേദിയായി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.