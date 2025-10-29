യുഎഇ പ്രധാന പലിശ നിരക്ക് 25 ബേസിസ് പോയിന്റ് കുറച്ചു

അബുദാബി, 2025 ഒക്ടോബർ 29 (WAM)--യുഎഇയുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓവർനൈറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫെസിലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാന നിരക്ക് 25 ബേസിസ് പോയിന്റ് കുറച്ചു, ഒക്ടോബർ 30 മുതൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
റിസർവ് ബാലൻസുകളുടെ പലിശ നിരക്ക് 25 ബേസിസ് പോയിന്റ് കുറയ്ക്കുമെന്ന യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്നാണിത്. എല്ലാ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റികൾക്കും സിബിയുഎഇ ഹ്രസ്വകാല ലിക്വിഡിറ്റി വായ്പയെടുക്കുന്നതിനുള്ള പലിശ നിരക്ക് അടിസ്ഥാന നിരക്കിനേക്കാൾ 50 ബേസിസ് പോയിന്റിൽ നിലനിർത്തും.
അടിസ്ഥാന നിരക്ക് പണനയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ യുഎഇയിലെ ഒറ്റരാത്രി പണ വിപണി പലിശ നിരക്കുകൾക്ക് ഫലപ്രദമായ ഒരു അടിത്തറയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.