ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ പാർലമെന്റുമായുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ അറബ് പാർലമെന്റ്

കെയ്റോ, 2025 ഒക്ടോബർ 30 (WAM) -- ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ, കരീബിയൻ പാർലമെന്റ് (പാർലാറ്റിനോ) പ്രസിഡന്റ് റോളാൻഡോ മിഗുവൽ ഗോൺസാലസ് പട്രീഷ്യോ, എഫ്എഒ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. അബ്ദുൾ ഹക്കീം എൽവെയർ എന്നിവരുമായി അറബ് പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ യമഹി കെയ്റോയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
നവംബറിൽ ഈജിപ്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഗാസ സ്ട്രിപ്പിന്റെ ആദ്യകാല വീണ്ടെടുക്കലിനും പുനർനിർമ്മാണത്തിനുമുള്ള വരാനിരിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സ്ഥാപനപരമായ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അൽ യമഹിയും ഗോൺസാലസും ചർച്ച ചെയ്തു. പലസ്തീൻ ജനതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ഗാസ വെടിനിർത്തൽ ഏകീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഏകീകൃത അറബ്, അന്താരാഷ്ട്ര പാർലമെന്ററി ശ്രമങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം അൽ യമഹി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു, അറബ് വിഷയങ്ങളിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ നിലപാടുകളെ പ്രശംസിച്ചു.
ഡോ. എൽവെയറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാദേശിക നിയമനിർമ്മാണ ശ്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഒരു ധാരണാപത്രത്തിലൂടെ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ അൽ യമഹി അവലോകനം ചെയ്തു. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ചട്ടക്കൂടുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യ മാലിന്യങ്ങൾ പാഴാക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള അറബ് പാർലമെന്റിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു, എഫ്എഒയുടെ നിലവിലുള്ള സംരംഭങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചു.
എഫ്എഒയുടെ പാർലമെന്ററി ഉച്ചകോടികളുടെ ഫലങ്ങളെ അൽ യമഹി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും 2026 ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടക്കുന്ന അടുത്ത ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അറബ് പാർലമെന്റിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.