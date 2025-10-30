യുഎഇ പാർലമെന്ററി വിഭാഗം ഏഷ്യൻ പാർലമെന്ററി അസംബ്ലി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു

മോസ്കോ, 2025 ഒക്ടോബർ 30 (WAM) -- ഫെഡറൽ നാഷണൽ കൗൺസിലിന്റെ (എഫ്എൻസി) പാർലമെന്ററി വിഭാഗം അംഗം മുഹമ്മദ് ഈസ അൽ കാഷെഫ്, മോസ്കോയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ പാർലമെന്ററി അസംബ്ലിയുടെ (എപിഎ) സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഏഷ്യൻ പാർലമെന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരസ്പര ധാരണ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമുള്ള യുഎഇയുടെ പ്രതിബദ്ധത അൽ കാഷെഫ് തന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഏഷ്യയിലുടനീളം സമാധാനവും സ്ഥിരതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള യുഎഇയുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ സംഭാഷണവും സംയുക്ത പ്രവർത്തനവും കേന്ദ്രബിന്ദുവാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ഏകീകരിക്കുന്നതിലും പങ്കിട്ട വെല്ലുവിളികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിലും സഹിഷ്ണുത, സഹവർത്തിത്വം, സുസ്ഥിര വികസനം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രാദേശിക ശ്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും പാർലമെന്ററി നയതന്ത്രത്തിന്റെ പങ്ക് അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ടു.
ഏഷ്യയിലെ സുസ്ഥിര സമൂഹത്തിനായുള്ള ഗുണനിലവാരമുള്ള കുട്ടികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ സാംസ്കാരികവും നാഗരികവുമായ വൈവിധ്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കൂടുതൽ നീതിയുക്തമായ ബഹുധ്രുവ ലോകക്രമത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഏഷ്യൻ പാർലമെന്റേറിയന്മാരെക്കുറിച്ചും കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത കരട് പ്രമേയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പാർലമെന്ററി ഡിവിഷന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അൽ കാഷെഫ് അവതരിപ്പിച്ചു.