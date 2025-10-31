ജി20 അഴിമതി വിരുദ്ധ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മന്ത്രിതല യോഗത്തിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു

എംപുമലംഗ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, 2025 ഒക്ടോബർ 31 (WAM) -- യുഎഇഎഎ പ്രസിഡന്റ് ഹുമൈദ് ഒബൈദ് ഖലീഫ ഒബൈദ് അബുഷിബ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഎഇ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അതോറിറ്റി (യുഎഇഎഎ)യുടെ ഒരു പ്രതിനിധി സംഘം, 2025-ലെ ജി20 യുടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ എംപുമലംഗ നഗരത്തിൽ നടന്ന ജി20 അഴിമതി വിരുദ്ധ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മന്ത്രിതല യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മുൻനിര മുൻഗണനകളിൽ സുതാര്യതയും സമഗ്രതയും സ്ഥാപിക്കുന്ന നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി, സുസ്ഥിര വികസനത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തവും അഴിമതി വിരുദ്ധതയും ഒരു തന്ത്രപരമായ നിക്ഷേപമായി കാണുന്ന ഒരു സ്ഥാപന തന്ത്രമാണ് യുഎഇ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിനിധി സംഘം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
അഴിമതിയെ ചെറുക്കുന്നതിന് കൂട്ടായ പ്രവർത്തനവും സമഗ്രമായ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണവും ആവശ്യമാണെന്ന് പ്രതിനിധി സംഘം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു, ഓഡിറ്റ് ബോഡി വഴി പരമോന്നത ഓഡിറ്റ്, ഉത്തരവാദിത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കിടയിൽ വൈദഗ്ധ്യ കൈമാറ്റം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പങ്കാളിത്തം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമുള്ള യുഎഇയുടെ പ്രതിബദ്ധത ഇത് അടിവരയിടുന്നു. ബിസിനസ്, നിക്ഷേപ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലകൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും ഇത് എടുത്തുകാണിച്ചു.