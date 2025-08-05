തുർക്കി അംബാസഡറുമായി സൗദ് ബിൻ സഖർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

റാസ് അൽ ഖൈമ, 2025 ഓഗസ്റ്റ് 5 (WAM) -- സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും റാസ് അൽ ഖൈമ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് സൗദ് ബിൻ സഖർ അൽ ഖാസിമി തന്റെ ഭരണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തുർക്കി അംബാസഡർ ലുത്ഫുള്ള ഗോക്തസുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
ഗോക്തസിന് നയതന്ത്ര ദൗത്യത്തിൽ വിജയം ആശംസിച്ച ശൈഖ് സൗദ്, വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രത്യാശിച്ചു. യുഎഇയുടെ പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തെയും റാസ് അൽ ഖൈമയിലുടനീളമുള്ള സുസ്ഥിര വികസനത്തെയും പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് തുർക്കി അംബാസഡർ തനിക്ക് ലഭിച്ച ഊഷ്മളമായ ആതിഥ്യമര്യാദയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു.