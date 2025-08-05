കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മൂന്നാമത് യുഎൻ സമ്മേളനത്തിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു

തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ, 2025 ഓഗസ്റ്റ് 5 (WAM)-- തുർക്ക്മെനിസ്ഥാനിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയും ഊർജ്ജ-അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മന്ത്രിയുമായ സുഹൈൽ ബിൻ മുഹമ്മദ് ഫരാജ് അൽ മസ്രൂയി, ഓഗസ്റ്റ് 5 ന് തുർക്ക്മെനിസ്ഥാനിലെ അവാസയിൽ ആരംഭിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് 8 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മൂന്നാം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ നയിച്ചു.
ആഗോള വികസന ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിന്റെ പങ്കാളിത്തം അതിന്റെ സ്ഥാപിത സമീപനത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് അൽ മസ്രൂയി സ്ഥിരീകരിച്ചു. സുസ്ഥിര വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും, പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക ഏകീകരണം കൈവരിക്കുന്നതിനും, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാനും അവരുടെ ജനങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി കൈവരിക്കാനും രാജ്യങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന വിപുലമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സംരംഭങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധത യുഎഇയുടെ പങ്കാളിത്തം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
ഫലപ്രദമായ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും, വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെ കൈമാറ്റം, നിക്ഷേപത്തിനും പങ്കിട്ട വളർച്ചയ്ക്കും പുതിയ ചക്രവാളങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിനും സമ്മേളനം സംഭാവന ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
പത്ത് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടക്കുന്ന യുഎൻ സമ്മേളനം, ഏകദേശം 570 ദശലക്ഷം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ലാൻഡ്ലോക്ക്ഡ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ (LLDCs) നേരിടുന്ന വികസന വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളിത്തം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, സ്മാർട്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും, സ്വതന്ത്ര ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിനും, കൂടുതൽ വഴക്കമുള്ളതും കാര്യക്ഷമവുമായ വ്യാപാര ഇടനാഴികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള വഴികൾ ഇത് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു.
2024 ഡിസംബർ 24-ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭ അംഗീകരിച്ച 2024–2034 ദശകത്തിലെ ലാൻഡ്ലോക്ക്ഡ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ (LLDCs)ക്കായുള്ള ആവാസ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ആക്ഷൻ (APoA) നാല് ദിവസത്തെ സമ്മേളനം ചർച്ച ചെയ്യും.
പരിവർത്തനാത്മക വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നതിനായി, LLDCs നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ ഒരുമിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും സുസ്ഥിര വികസനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് പരസ്പരബന്ധിതമായ മുൻഗണനാ മേഖലകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് PoA നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്: ഘടനാപരമായ പരിവർത്തനവും ശാസ്ത്രവും, സാങ്കേതികവിദ്യയും, നവീകരണവും; വ്യാപാരം, വ്യാപാര സൗകര്യവും പ്രാദേശിക സംയോജനവും; ഗതാഗതം, ഗതാഗതം, കണക്റ്റിവിറ്റി; അഡാപ്റ്റീവ് ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, പ്രതിരോധശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തൽ, ദുർബലതയും നടപ്പാക്കലും കുറയ്ക്കൽ, തുടർനടപടികൾ, നിരീക്ഷണം.
സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച്, തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ മന്ത്രിസഭാ ഉപാധ്യക്ഷനും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ റാഷിദ് മെറെഡോവ്, തുർക്കിയിലെ ഗതാഗത, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മന്ത്രി അബ്ദുൾകാദിർ ഉറലോഗ്ലു എന്നിവരുമായി അൽ മസ്രൂയി നിരവധി ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തി. പരസ്പര താൽപ്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഊർജ്ജം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ഗതാഗതം എന്നീ മേഖലകളിലെ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ യോഗങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തു.
തുർക്ക്മെനിസ്ഥാനിലെ യുഎഇ അംബാസഡർ അഹമ്മദ് അൽ ഹമേലി, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെയും ഊർജ്ജ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെയും പ്രതിനിധികൾക്കൊപ്പം അൽ മസ്രൂയിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.