അമർ ബിൻ ഹുമൈദ് തുർക്കി അംബാസഡറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

അജ്മാൻ, 2025 ഓഗസ്റ്റ് 6 (WAM) --യുഎഇയിലെ തുർക്കി അംബാസഡർ ലുത്ഫുള്ള ഗോക്താസിനെ അജ്മാൻ കിരീടാവകാശി ശൈഖ് അമ്മാർ ബിൻ ഹുമൈദ് അൽ നുഐമി ഭരണാധികാരിയുടെ കോടതിയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

ഗോക്താസിന്റെ പുതിയ നിയമനത്തിൽ ശൈഖ് അമ്മാർ ആശംസിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി യുഎഇയും തുർക്കിയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രത്യാശിച്ചു.

അജ്മാൻ കിരീടാവകാശിയെ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച ഗോക്താസ് യുഎഇയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അജ്മാൻ എമിറേറ്റിലെ പുരോഗതിയെയും വികസനത്തെയും പ്രശംസിച്ചു. നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.