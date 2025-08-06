പുടിൻ യുഎസ് പ്രതിനിധി വിറ്റ്കോഫുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി

മോസ്കോ, 2025 ഓഗസ്റ്റ് 6 (WAM) -- റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനും യുഎസ് പ്രത്യേക പ്രസിഡൻഷ്യൽ പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫും ക്രെംലിനിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പുടിന്റെ ഉന്നത സഹായി യൂറി ഉഷാക്കോവും റഷ്യൻ ഡയറക്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ടിന്റെ തലവനും വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിനായുള്ള പ്രത്യേക പ്രസിഡൻഷ്യൽ പ്രതിനിധിയുമായ കിറിൽ ദിമിട്രിവ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തതായി ക്രെംലിനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയെ ഉദ്ധരിച്ച് ടാസ് വാർത്താ ഏജൻസി പറഞ്ഞു.
മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പുടിന്റെ ഉന്നത സഹായി യൂറി ഉഷാക്കോവും റഷ്യൻ ഡയറക്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ടിന്റെ തലവനും വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിനായുള്ള പ്രത്യേക പ്രസിഡൻഷ്യൽ പ്രതിനിധിയുമായ കിറിൽ ദിമിട്രിവ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തതായി ക്രെംലിനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയെ ഉദ്ധരിച്ച് ടാസ് വാർത്താ ഏജൻസി പറഞ്ഞു.