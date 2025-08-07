യുഎഇക്കെതിരായ അവകാശവാദങ്ങൾ തെറ്റായവ: പോർട്ട് സുഡാൻ പ്രസ്താവനയെ യുഎഎച്ച്ആർ ശക്തമായി നിഷേധിച്ചു

അബുദാബി, 2025 ഓഗസ്റ്റ് 7 (WAM)-- യുഎഇക്കെതിരെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങളും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ അവകാശവാദങ്ങളും അടങ്ങിയ 'പോർട്ട് സുഡാൻ അതോറിറ്റി' 2025 ഓഗസ്റ്റ് 4 ന് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ യൂണിയൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് (യുഎഎച്ച്ആർ) അഗാധമായ ഖേദവും നിരാശയും പ്രകടിപ്പിച്ചു.
പൊതുജനാഭിപ്രായത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും സിവിലിയന്മാർക്കെതിരായ യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമങ്ങളുടെയും മനുഷ്യാവകാശ നിയമങ്ങളുടെയും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയതും ഗുരുതരവുമായ ലംഘനങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുമുള്ള ഒരു നഗ്നമായ ശ്രമമാണ് പ്രസ്താവനയുടെ ഉള്ളടക്കമെന്ന് യുഎഎച്ച്ആർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. യുഎഇയ്ക്കെതിരായ ഈ തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയും മാനുഷിക ദുരിതങ്ങൾ ദീർഘിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് യുഎഎച്ച്ആർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. 2023 മുതൽ രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘർഷം കാരണം അഭൂതപൂർവമായ തോതിലേക്ക് കുതിച്ചുയർന്ന സുഡാൻ ജനതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി യുഎഇ 16.12 ബില്യൺ ദിർഹത്തിലധികം (മൊത്തം വിദേശ സഹായത്തിന്റെ 4.5% ന് തുല്യം) നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2025 ഓഗസ്റ്റ് 5 ന് യുണിസെഫ് പ്രസ്താവനയെ യുഎഎച്ച്ആർ പരാമർശിച്ചു, അത് സുഡാനീസ് പ്രതിസന്ധിയെ 'ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു, കുട്ടികളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും ജീവന് ഭീഷണിയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമ നിയമങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ലംഘനങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിനോ നിയമപരവും ധാർമ്മികവുമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നതിനോ ഉള്ള ഉപകരണങ്ങളായി പ്രസ്താവനകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ യുഎഎച്ച്ആർ പൂർണ്ണമായും നിരാകരിക്കുന്നു.
യുഎഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ യുഎഎച്ച്ആർ ആവർത്തിച്ചു. വിവേചനമില്ലാതെ സാധാരണക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, ഗുരുതരമായ ലംഘനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്ക് ഗുരുതരവും ഫലപ്രദവുമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, നീതി ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വ്യവസ്ഥയായി ശിക്ഷാ ഇളവ് തടയുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമാക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തോടും, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സംവിധാനത്തോടും, ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പങ്കാളികളോടും ആഹ്വാനം ചെയ്തു.