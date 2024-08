Ministro emirático do Exterior e homólogo cipriota discutem desenvolvimentos regionais

ABU DHABI, 11 de agosto de 2024 (WAM) – O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, discutiu, em uma ligação telefônica, a situação na região e repercussões humanitárias e de segurança com o Dr. Constantinos Kombos, ministro do Exterior do Chipre...