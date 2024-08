Delegações de 126 países são convidadas para o Fórum Internacional Municipal do BRICS em Moscou

O VI Fórum Internacional Municipal (FIM) dos países do BRICS ocorrerá em Moscou nos dias 27 e 28 de agosto de 2024, como parte da presidência da Rússia no BRICS. Segundo a TV BRICS, delegações de 126 países foram convidadas para participar do fórum.O conceito do FIM BRICS foi apresentado pelo Comit...