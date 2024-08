Prêmio de Criatividade Feminina do Golfo receberá inscrições até 18 de novembro

SHARIAH, 15 de agosto de 2024 (WAM) – Sob o patrocínio da xeica Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, presidente do Conselho Supremo de Assuntos da Família e esposa do governante de Sharjah, o Escritório Cultural do Conselho Supremo de Assuntos da Família lançou a sétima edição do Prêmio Sharjah para Cri...