ABU DHABI, 15 de agosto de 2024 (WAM) – O xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância e Coexistência, inaugurou a 30ª edição do Festival Internacional de Xadrez de Abu Dhabi no St. Regis Corniche Hotel.Realizado sob o patrocínio do xeique Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente do Con...