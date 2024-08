Tufão Ampil se move em direção a Tóquio; ventos violentos, deslizamentos de terra e inundações são esperados

Um poderoso tufão avança em direção a Tóquio e outras áreas do leste do Japão nesta sexta-feira. A agência meteorológica do país pede para que as pessoas a se prepararem para ventos fortes e chuvas intensas. Operadores de transporte público cancelaram serviços de trem e voos, informou a Kyodo News.A...