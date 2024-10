Emirados Árabes Unidos expressam profunda preocupação com a piora da situação no Líbano

Os Emirados Árabes Unidos expressaram profunda preocupação com os acontecimentos no Líbano, bem como com as repercussões dessa situação que o país chamou de perigosa e o impacto na estabilidade regional.Os Emirados Árabes Unidos reafirmaram sua posição inabalável em relação à unidade do Líbano, soberani...