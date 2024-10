ONU pede fim da escalada no Oriente Médio

NOVA YORK, 1º de outubro de 2024 (WAM) – O secretário-geral da ONU, António Guterres, denunciou a escalada de tensões no Oriente Médio, especialmente entre o Irã e Israel."Isso deve parar. Precisamos absolutamente de um cessar-fogo'', disse ele em uma declaração sobre os últimos acontecimentos no Or...