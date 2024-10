Uma guerra total deve ser evitada a todo custo no Líbano, diz ONU

O secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou extrema preocupação com a escalada do conflito no Líbano e apelou por um cessar-fogo imediato."Uma guerra total deve ser evitada no Líbano a todo custo, e a soberania e a integridade territorial do Líbano devem ser respeitadas", disse Guterres e...