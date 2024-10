Lucros totais do setor de seguros dos EAU sobem para US$ 680 milhões em 2023, diz Banco Central

O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) anunciou que os lucros totais do setor de seguros do país totalizaram AED 2,5 bilhões (cerca de US$ 680 milhões) em 2023, em comparação com AED 1,96 bilhão em 2022. Esse aumento foi impulsionado principalmente pelo aumento da receita ...