Liga Árabe realizará reunião de emergência sobre o Líbano

A Liga dos Estados Árabes (LAS, na sigla em inglês) anunciou que uma reunião de emergência do Conselho da Liga Árabe no nível de representantes permanentes será realizada nesta quinta-feira (03/10) para discutir a resposta árabe em solidariedade ao Líbano e abordar as sérias repercussões da agressão ...