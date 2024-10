Chefe da ONU pede fim do "ciclo doentio de escalada" no Oriente Médio

O chefe da ONU, António Guterres, pediu o fim do "ciclo doentio de escalada" no Oriente Médio.A declaração veio durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. “É tempo de parar o ciclo repugnante de escalada após escalada que está levando o povo do Oriente Médio diretamente para ...