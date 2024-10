Vice-emir do Qatar e príncipe herdeiro do Kuwait analisam desenvolvimentos regionais

DOHA, 3 de outubro de 2024 (WAM) – O vice-emir do Qatar, xeique Abdullah bin Hamad Al-Thani, recebeu o príncipe herdeiro do Kuwait, xeique Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah. Os dois discutiram as fortes relações fraternais bilaterais e maneiras de impulsioná-las, além de vários tópicos de interesse com...