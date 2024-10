Abdulla Al Hamed explora o uso de Inteligência Artificial na criação de conteúdo em visita à Índia

Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia e presidente do Conselho de Administração do Conselho de Mídia dos Emirados Árabes Unidos, explorou oportunidades de inovação impulsionadas por IA no setor de mídia e entretenimento durante sua visita à Índia, reunindo-se ...