Presidente dos Emirados Árabes Unidos discute relações bilaterais e questões regionais com o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA

O presidente dos EAU, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou, por telefone, com Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Na ligação, os dois discutiram a relação estratégica entre os países e as formas de fortalecê-la em vários setores, particularmente no desenvolvim...