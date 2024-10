Primeiro-ministro libanês expressa apreço pelo auxílio dos EAU em ligação com o presidente

O presidente dos EAU, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema de Najib Mikati, primeiro-ministro do Líbano, durante o qual o libanês expressou gratidão ao líder por ter orientado o fornecimento de ajuda urgente no valor de US$ 100 milhões.Mikati elogiou a postura fraterna dos Emirados...