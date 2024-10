Emirados Árabes Unidos lançam campanha de apoio ao Líbano

Sob as diretrizes do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o país lançou uma campanha nacional de ajuda humanitária para apoiar o Líbano à luz da escalada em curso sob o nome “Os Emirados Árabes Unidos estão com o Líbano”.Seguindo diretrizes do líder emirático de fornec...