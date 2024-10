Egito elogia apelo do presidente francês para suspender exportações de armas para Israel

O Egito saudou o apelo do presidente francês, Emmanuel Macron, para interromper a exportação de armas para Israel destinadas ao uso em Gaza, citando as graves violações do direito internacional e do direito internacional humanitário cometidas pelos militares israelenses na faixa e no Líbano.Em uma declara...