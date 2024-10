Egito condena massacre de 'Deir al-Balah' em Gaza

O Egito condenou o massacre realizado pelo exército israelense em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, na noite de sábado, que resultou em inúmeras vítimas civis e feridos, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores neste domingo.Em um comunicado, o Ministério das Relaçõ...