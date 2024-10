Fórum de Seguros do Golfo começa em 15 de outubro

A Federação de Seguros do Golfo sediará o 19º Fórum Anual de Seguros do Golfo de 15 a 16 de outubro em Dubai, com a participação de mais de 250 autoridades e especialistas em seguros de 36 países árabes e internacionais, além de federações árabes de seguros, da Federação de Seguradoras e Resseguradoras Afr...