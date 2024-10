Nova lei bloqueando a UNRWA ‘seria uma catástrofe’, alerta Guterres

Dois projetos de lei em tramitação no parlamento israelense poderiam interromper as operações essenciais da agência de auxílio da ONU para a Palestina, a UNRWA, que tem sido indispensável e insubstituível "mais do que nunca" ao longo do último ano de guerra em Gaza, disse o secretário-geral António ...