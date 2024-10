Moradores da Flórida fogem de iminente catástrofe com a aproximação do Furacão Milton

TAMPA, Flórida, 9 de outubro de 2024 (WAM) – Residentes do estado da Flórida têm nesta quarta-feira o último dia para evacuar ou se proteger antes da chegada do Furacão Milton, de categoria 5, potencialmente um dos mais destrutivos a atingir a Costa do Golfo da Flórida, conforme relatado pela Reuter...