Emirados Árabes Unidos participam de Sessão Ministerial do G20 no Brasil

Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério de Energia e Infraestrutura (MoEI, na sigla em inglês), participaram da Sessão Ministerial do G20 realizada no Brasil.A sessão teve como objetivo promover a colaboração entre os países membros do G20 e destacar oportunidades e desafios no setor de en...