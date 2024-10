Investimentos da Áustria em proteção contra enchentes mitigam perdas

VIENA, 9 de outubro de 2024 (WAM) — Os investimentos proativos da Áustria em medidas de proteção contra desastres reduziram significativamente as perdas sofridas durante as recentes enchentes devastadoras na Baixa Áustria, de acordo com uma nova análise. Esses investimentos destacam a preparação da ...