Abu Dhabi sedia o Congresso Global de Mídia 2024 em novembro sob o patrocínio de Mansour bin Zayed

ABU DHABI, 8 de outubro de 2024 (WAM) – A terceira edição do Congresso Global de Mídia (GMC, na sigla em inglês) 2024 será realizada de 26 a 28 de novembro no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (ADNEC), sob o patrocínio do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-mi...