Fundo de População da ONU comemora 50 anos de parceria com a Índia

O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA, na sigla em inglês) comemorou o jubileu de ouro de sua parceria com a Índia com uma placa e um certificado, comprometendo a organização com o bem-estar contínuo das mulheres e a saúde feminina.Natalia Kanem, diretora executiva do UNFPA, entregou a placa e ...