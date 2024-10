Banco central da China lança facilidades de swap para impulsionar desenvolvimento do mercado de capitais

O banco central da China anunciou nesta quinta-feira que decidiu criar a Facilidades de Swap para Empresas de Valores Mobiliários, Fundos e Seguros (SFISF), com escala inicial de 500 bilhões de yuans (cerca de US$ 71 bilhões) para "o desenvolvimento saudável e estável do mercado de capitais."A SFISF permi...