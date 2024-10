Conselho Nacional Federal e Parlamento alemão discutem cooperação parlamentar

O Dr. Ali Rashid Al Nuaimi, presidente do Grupo da Divisão Parlamentar dos Emirados Árabes Unidos na União Interparlamentar (IPU), reuniu-se com Volkmar Klein, presidente da delegação do Bundestag alemão, que participa da 149ª Assembleia da IPU em Genebra, Suíça, na presença de Ahmed Meir Hashem Khoor...