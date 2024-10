EAU: campanha de ajuda arrecada 250 toneladas de suprimentos

O evento de doação realizado no Terminal de cruzeiros de Abu Dhabi 1 como parte da campanha “Emirados Árabes Unidos apoiam o Líbano” coletou 250 toneladas de suprimentos.O material de ajuda ajudará as pessoas no Líbano que sofrem com o impacto do conflito em andamento. As doações em espécie foram m...