Conselho de Anciãos Muçulmanos pede mitigação dos impactos de desastres naturais

CAIRO, 13 de outubro de 2024 (WAM) — O Conselho de Anciãos Muçulmanos, sob a presidência do Dr. Ahmed Al-Tayeb, Grande Imã de Al-Azhar, enfatiza que as mudanças climáticas representam uma ameaça existencial para a humanidade, com seus efeitos adversos impactando cada vez mais as comunidades em todo ...