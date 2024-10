Investimento estrangeiro do Vietnã cai em nove meses

O investimento do Vietnã no exterior, incluindo capital novo e ajustado, totalizou US$ 189,6 milhões, uma queda de 54,5% em relação ao ano anterior, de acordo com a Agência de Investimento Estrangeiro do Ministério do Planejamento e Investimento.De acordo com a Agência de Notícias do Vietnã (VNA, na sigla...