Banco central da China realiza US$ 2,76 bilhões via recompras reversas

PEQUIM, 14 de outubro de 2024 (WAM) — O banco central da China realizou nesta segunda-feira 19,5 bilhões de yuans (cerca de US$ 2,76 bilhões) em recompras reversas de sete dias, com uma taxa de juros de 1,5%.A agência de notícias Xinhua citou o Banco Popular da China, que afirmou que a medida tem co...