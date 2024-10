Singapura mantém política monetária estável enquanto o crescimento do terceiro trimestre acelera

CINGAPURA, 14 de outubro de 2024 (WAM) - O Banco Central de Singapura deixou suas configurações monetárias inalteradas, conforme esperado. Os dados mostraram que a economia se animou no terceiro trimestre, embora os analistas estejam apostando em um afrouxamento da política no início do próximo ano ...